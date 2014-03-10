Фото с сайта www.yaplakal.com Фото с сайта www.yaplakal.com В городской администрации Севастополя утвержден статус русского языка как официального языка делопроизводства. Как передает «Новый Севастополь», соответствующее решение принял исполняющий обязанности главы городской администрации Дмитрий Белик. Решение, как отмечается, основано на Европейской хартии региональных языков и языков нацменьшинств, а также на законе «Об основах государственной языковой политики», принятом при прежнем руководстве Украины. Оно вступает в силу с 12 марта. Напомним, что принятый в 2012 году закон о языковой политике гарантировал негосударственным языкам на Украине (в том числе русскому) региональный статус в тех областях и населенных пунктах, где соответствующий язык является родным по меньшей мере для десяти процентов населения. Региональный статус подразумевает, в частности, использование языка в делопроизводстве, а также при общении местных органов власти с гражданами. В августе 2012 года, вскоре после принятия закона, городской совет голосовал за присвоение такого статуса русскому языку. После недавней смены власти на Украине Верховная Рада отменила закон о языковой политике. Позднее, правда, после протестов на востоке страны и в Крыму, новое руководство страны заявило, что решение об отмене закона будет ветировано временным президентом Александром Турчиновым. В Севастополе и в Крыму отказались признавать легитимность нового украинского руководства, пришедшего на смену отстраненному от власти президенту Виктору Януковичу. 16 марта на полуострове пройдет референдум о возможности вхождения в состав России. Украинские власти, со своей стороны, считают его незаконным.