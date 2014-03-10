Иллюстративное фото с сайта almatycity.olx.kz
Сферу народного целительства пустили на самотёк. Любой желающий может заниматься хоть «калотерапией»: никаких разрешительных документов для этого не требуется. При этом даже грант можно получить по «Дорожной карте» на какие-нибудь «колдовские» приборы. В Актобе, например, господдержку получил экстрасенс, обещавший посетителям «нарастить» ампутированные органы, сообщает газета "Мегаполис".
СНИМАЮ ПОРЧУ…
«Все болезни от нервов, и только одна – от удовольствия», – любят говорить врачи. А если послушать так называемых народных целителей, то все болезни от порчи и сглаза. Поэтому, как правило, они предлагают «снять» эти самые недуги известными только им методами. Причём зачастую эти способы весьма оригинальны. Например, они могут напоминать шаманские обряды.
Недавно слышала рассказ об одном из таких местных умельцев. Усадив желающих исцелиться в кружок, мужчина ходит вокруг, издавая страшные звуки, а потом наступает на участников сеанса. Врачеватель может походить по спине, а можно подставить руку или ногу: в зависимости от того, где «затаилась» болезнь. Некоторые искренне верят, что могут исцелиться таким методом. Впрочем, в случае сомнений всё равно ничего не докажешь, ведь гарантий никто никаких не даёт: медкарт здесь не заводят и кассовых чеков не выдают.
В стандартный набор услуг этих самых экстрасенсов, космоэнергетов и медиумов (как любят они себя называть) также входят гадания и предсказания. Это, можно сказать, дополнительные услуги «нетрадиционной» медицины. Звоню по одному из таких объявлений: «Гадаю, предсказываю, снимаю сглаз, порчу, разлуку и невезение». Причём это далеко не весь перечень благ, которые обещает «волшебница». Связываюсь по указанному телефону. Выясняется, что на «приём» нужно записаться заранее. Не скрывается и стоимость «консультации» – 2000 тенге. Думаю, что сумма не окончательная: хоть это и представитель народной, а не традиционной медицины, но система раскручивания пациентов обычно та же, что и в любой платной клинике. Вдруг выяснится, что нужно ещё пару чакр «подчистить», или порча с осложнениями, и требуются дополнительные «процедуры».
КАК СОБАК НЕРЕЗАНЫХ
Самое интересное, что никаких лицензий и сертификатов для подобной деятельности не требуется. (Да и чтобы ЧП оформляли подобные врачеватели, что-то особо не слышно. Хотя звучало бы неплохо: например, фирма «Маг» предлагает волшебные пилюли из какашек крокодила и сироп из ослиной мочи). Все попытки найти контролирующий эту сферу госорган не увенчались успехом.
В Облздраве пояснили, что полномочиями такими не обладают. Мол, этим в последнее время занимается областной департамент контроля медицинской и фармацевтической деятельности. Однако и здесь развели руками: не наша это компетенция.
– Да, раньше они обращались, и им выдавалось удостоверение народных целителей, – пояснил руководитель ГУ «Департамент Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Актюбинской области» Рахимжан Арыстан. – Это было ещё до моего прихода в департамент. Но из-за того, что, извините, их развелось, как собак нерезаных, по моей информации, Минздрав принял решение прекратить выдачу таких документов. Теперь мы никакого отношения к этому не имеем.
Как здесь объясняют, проверить таких народных умельцев могут только в случае обращения людей с жалобами, например, в связи с какими-либо осложнениями здоровья после такого лечения. Но, увы, таких жалоб за последнее время нет. Либо люди не хотят связываться, либо на фоне «высокого» качества традиционной медицины деятельность таких врачевателей просто меркнет.
Впрочем, доказать, что человек занимается, мягко говоря, сомнительной деятельностью, не так просто.
– Таких целителей, которые по специальности проводники или сантехники, сейчас полно, – говорит Рахимжан Арыстан. – До меня ещё были случаи обращения с жалобами. Мужчина в старой части города вёл приём: каждое утро по 300 человек у его дома собирались. Люди пожаловались на него прокурорам. Но, насколько я знаю, доказать ничего не удалось. При проверке ничего подозрительного не обнаружили: ни кнута, о котором говорили, ни другого инструментария. А по поводу очереди во дворе он сказал, что это его родственники. Вот и всё. А люди ведь продолжают идти. Но народ добровольно оставляет деньги. Если 200 человек в день по 1000 тенге заплатят, немалые суммы получаются.
В самой прокуратуре, куда корреспондент «Мегаполиса» обратилась за комментариями, объяснили, что в последнее время к ним жалоб на деятельность народных целителей не поступало. А значит, никто никого не проверял.
БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ ЗА СЕРТИФИКАТ
Между тем ещё два года назад за народным целительством был куда более строгий надзор. Летом 2012 года была объявлена целая кампания по проверке способностей представителей нетрадиционной медицины. Только те, кто пройдёт строгий «кастинг», могли претендовать на документ, разрешающий этим заниматься. Выдавался он Минздравом сроком на один год.
– Правительство пытается упорядочить рынок народной медицины, поскольку не секрет, что порой от псевдоцелителей страдает простой народ, – заявили тогда в министерстве.
Тот, кто претендовал на сертификат, разрешающий заниматься врачеванием, должен был пройти в местных поликлиниках апробацию, а также медицинские курсы по строению человека и тестирование.
Причём перед претендентами ставилась задача подтвердить свои способности документально. Их пациентам предлагалось пройти УЗИ-обследование и сделать анализы до обращения к целителю и после. Только в случае положительного исхода выдавались сертификаты. Те, у кого не было разрешительных документов, находились под строгим контролем прокуроров и других контролирующих органов. За нарушение предполагался сначала штраф, а потом можно было и свободой поплатиться.
Сейчас ничего этого делать не нужно: главное, чтобы жалоб не было. Да и если они будут, то ещё доказать нужно, что вас «залечили».
ЕЩЁ И ГРАНТЫ ВЫДАЮТ
А сейчас народным целителям даже гранты по «Дорожной карте» выдают. Подобный факт был озвучен в Актобе осенью этого года. Как сообщалось, некий эзотерик Владимир Капустин прошёл курс «Бизнес-советник», написал бизнес-план и получил грант в 3 миллиона тенге в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020». Претендент пообещал заняться изготовлением так называемых биопроцессоров, которые якобы могут воздействовать на мозг человека и заживлять раны.
Возможно, получатель гранта пойдёт дальше. Например, с помощью своих уникальных аппаратов, работающих волшебным образом, он сможет восстанавливать удалённые органы. По крайней мере, в 2006 году этот биоэнергет (как он себя тогда называл) утверждал, что берётся восстанавливать удалённые при операциях органы. По словам мужчины, после его лечения органы вырастают, как у улитки отрезанная голова или хвост у саламандры («А что думают органы?», «Мегаполис», 24 апреля 2006 г.).
Причём этот представитель нетрадиционной медицины тогда всерьёз уверял, что вернул отсутствующие внутренние органы примерно двум десяткам актюбинцев. Это почки, желчные пузыри, матки и части кишечников и лёгких. Только вот познакомить журналиста с этими счастливчиками биоэнергет тогда отказался.
– Во-первых, я не храню доказательную базу, во-вторых, считаю неэтичным раскрывать инкогнито своих пациентов, – пояснил тогда целитель.
Тогда он тоже использовал на своих сеансах прибор: некий концентратор магнитного поля, представляющий из себя конструкцию с кольцами. Правда, на изготовление этих приборов гранты по госпрограмме ему не выдавали.