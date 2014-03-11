Фото с сайта azh.kz Фото с сайта azh.kz Жильцы скандально известного жилого комплекса "Махаббат" готовятся к новым митингам. Несмотря на задержания, покидать квартиры просто так они не собираются, сообщает 31 канал. Ранее они уже выходили на улицу с плакатами и малолетними детьми. Акция завершилась в отделении полиции. Отчаянные домохозяйки жилого комплекса "Махаббат" готовятся к очередной акции протеста. Второй год женщины пытаются убедить власти в том, что они стали жертвами мошенников, а решение о выселении из квартир - незаконно. И лишь раз им впервые удалось привлечь внимание общественности ценой детского здоровья. Новость о задержании несовершеннолетних детей в центре Астаны за считанные минуты облетела всемирную сеть. "Вот многие говорят: "Как это вы могли маленьких детей повести на митинг?". Что мы пользовались. Это не так. Просто у нас это отчаяние уже. Мне тоже, например, не хочется с маленьким ребенком ходить по митингам, но это у нас отчаяние уже. Потому что нас выселяют, и выселяют среди зимы", - рассказывает Динара Досманова. Восьмиклассницу Аиду Султанбай задержала полиция во время первого в ее жизни митинга. После освобождения от помощи психолога Аида отказалась. Приятного в общении с полицией мало, но это - не самый сильный стресс в жизни, говорит она. "Когда нас посадили в автобус, стало страшно. Но больше всего я боюсь, что нас выселят из квартиры. И этот страх мы ощущаем постоянно. Каждый раз, когда кто-то звонит в дверь. Стать бездомными - вот чего мы боимся больше всего на свете", - говорит Аида. Оставлять свои жилища просто так "махаббатовцы" не собираются. Женщины водят детей к психологам и готовятся к новым акциям протеста.