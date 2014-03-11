Иллюстративное фото с сайта vladnews.ru Иллюстративное фото с сайта vladnews.ru В Актобе сгорел 8-квартирный одноэтажный жилой дом барачного типа, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Пожар в доме 12А по улице Локомотивная произошел 10 марта около 13 часов. Сначала огонь охватил кровлю здания. По данным МЧС, жертв и пострадавших нет. Пожар был полностью ликвидирован спустя 3,5 часа. В ликвидации пожара были задействованы 61 человек личного состава и 10 единиц техники службы пожаротушения ДЧС Актюбинской области. Спасти здание не удалось, за это время жилой дом был полностью уничтожен огнем. Площадь пожара составила 400  квадратных метров.