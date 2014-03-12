С 11 по 13 марта в городском бассейне Уральска проходит открытый междугородний чемпионат за кубок по водному поло среди спортсменов 1997-2000 года рождения и моложе. - В чемпионате принимают участие 7 команд, - рассказывает заместитель директора по учебной части ДЮСШ по водным видам спорта Райгуль ЕЛЕСОВА. - К нам приехали спортсмены из Атырау, Пензы и Челябинска. От нашего региона участие принимают три команды. Чемпионат проходит в течение трех дней. Финальная встреча и подведение итогов пройдет завтра, 13 марта, в 10 часов. water water2 water3 water4 water5 water6 water7water8 Фото Рафхата ХАЛЕЛОВА