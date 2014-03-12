На мощностях автосборочного завода АО «Азия Авто» стартовала сборка KIA Soul второй генерации, сообщает Auto.Lafa.kz.
Фото с сайта Auto.Lafa.kz
К слову сказать, предшественник самобытного «Соул», разошедшийся по миру тиражом в 760 000 единиц, на нашем рынке присутствовал менее чем три года, однако это не помешало ему занять прочное место в десятке самых продаваемых компактных кроссоверов страны.
Теперь, вслед за началом выпуска в Корее и США, делегация представителей KIA Motors Corp. официально одобрила старт производства новой модели и на мощностях АО «Азия Авто», тем самым дав казахстанцам возможность приобрести Soul второй генерации значительно раньше его появления на рынках Европы и других стран СНГ.
Фото с сайта Auto.Lafa.kz
Что изменилось?
Внешний облик двухобъемника, достаточно отличный от других родственных моделей марки, с первого взгляда изменился не сильно, однако поставив рядом оба поколения авто становится ясно, что разница все же существенна. Прежде всего это касается наружных кузовных панелей, которые у каждого свои, индивидуальные.
Фото с сайта Auto.Lafa.kz
Что нового получит покупатель?
Также отметим, что помимо существенно доработанной шумоизоляции и выверенных настроек шасси, что стало возможным благодаря использованию платформы от новейшего Ceed, покупатель сможет выбрать автомобиль аж в 7 комплектациях с двумя бензиновыми атмосферными моторами (1,6 и 2,0 л) и… по прежнему лишь с передним приводом.
Да друзья, версия 4х4 нам, как и остальным покупателям в Мире, пока не доступна. Хотя, производитель как-то обмолвился, что таковая вроде как будет. Чтож, пока ждем. Также из нового можно отметить появление колес 17 радиуса, которых в линейке модели раньше не было.
Фото с сайта Auto.Lafa.kz
Цены и комплектации:
Проводя ценовую параллель с моделью прошлого поколения, стоит отметить, что стартовая стоимость авто снизилась на 251 400 тенге. В цифрах это выглядит примерно так. Soul первой генерации в исполнении Base с мотором 1,6 литра + «механика», стоил от 3 692 400 тенге. Эта же модель в аналогичной комплектации, но уже 2014 года выпуска, составляет 3 441 000 тенге. Однако, радоваться пока рано. Уже в комплектации Comfort со все тем же 1,6 литровым 124-сильным мотором и 6-ступенчатой АКПП, стоимость нового универсала составляет 4 181 000 тенге, когда как Soul прошлой генерации в этом же исполнении продавался за 4 118 400 тенге.
Версия Luxe - с двигателем на 2 литра объема (154 л.с.), сочетающимся исключительно с «автоматом», также претерпела ценовое изменение, и разница эта составила +319 200 тенге при покупке нового автомобиля.
Помимо вышеперечисленных исполнений, отныне «Соул» будет предлагаться и в 3 других комплектациях: Prestige, Prestige Red Package и Premium. Так, в первом случае ценник на авто будет составлять 4 884 000 тенге, во втором 4 984 000 тенге, при этом самый «полный» Soul «вытянет» на 5 143 000 тенге.
Фото с сайта Auto.Lafa.kz
Возможности Soul «от» и «до»:
Модель в базовой комплектации с двигателем 1,6 литров предполагает наличие ABS, иммобилайзера, бортового компьютера, функции «эскорт», легкосплавных дисков, подушек безопасности водителя и переднего пассажира, кондиционера, электростеклоподъемников передних и задних дверей, адаптивной системы рулевого управления, задних сидений, раскладывающихся в пропорции 60:40, креплений isofix, аудиосистемы (радио+MP3, 6 спикеров), розетки 12V в багажном отсеке и множества других опций.
Но, можно заказать и более «прокаченное» исполнение авто. Так, для Soul в комплектации Premium предусмотрены такие элементы оснащения, как: панорамная крыша и люк с электроприводом, панель приборов Supervision, система SmartKey и запуск двигателя кнопкой, электрорегулировка водительского сидения в 8 направлениях, система курсовой устойчивости, система помощи при экстренном торможении, система помощи при старте на подъем (ESC, BAS, VSM, HAC), отделка сидений кожей, а также рулевого колеса и селектора КПП.
Фото с сайта Auto.Lafa.kz