Иллюстративное фото с сайта www.avito.ru Иллюстративное фото с сайта www.avito.ru В Актобе полицейские задержали подозреваемого в незаконной перевозке нефти, скрывавшегося от органов уголовного преследования, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». На автодороге «Актобе-Астрахань» полицейские задержали автоцистерну «КамАЗ» с прицепом  без государственных регистрационных номерных знаков. При проверке автомашины выяснилось, что 38-летний житель города Эмбы перевозил нефть без каких-либо документов. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.183-1 «Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения». Пока длилось предварительное следствие, подозреваемый исчез из поля зрения полицейских. В результате была выдана санкция на его арест. Оперативникам удалось задержать подозреваемого спустя чуть больше одного месяца. В настоящее время мужчина  водворен в изолятор временного содержания. За незаконную транспортировку нефти задержанному грозит лишение свободы на срок от 2 до 3 лет с конфискацией имущества.