Иллюстративное фото с сайта www.yk-news.kz Иллюстративное фото с сайта www.yk-news.kz Телеканал "Ел арна" будет закрыт, а выделяемые на него ежегодно 2 миллиарда тенге, перераспределят на другие проекты, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на министра экономики и бюджетного планирования Ерболата Досаева. Обсуждая в Мажилисе Парламента поправки в республиканский бюджет на 2014 год, депутаты поинтересовались у Досаева, по какой причине закрывается телеканал "Ел арна", и если он закрывается, то зачем на него снова выделяются деньги? "С одной стороны, мы выделяем ежегодно 2 миллиарда тенге, а по рейтингам собирает этот канал только - 300 миллионов тенге. С другой стороны, Президент Казахстана в октябре давал поручение оставить только каналы с качественным и необходимым контентом. На сегодня половина контента телеканала "Ел арна" куплена, переведена, своего контента мало", - отметил министр. "Из двух миллиардов, которые мы выделяли для "Ел арны", 1 миллиард отдаем "24.kz", будут открываться новые региональные корпункты, за рубежом. На это будет потрачен миллиард. 992 миллиона тенге выделим на съемок двух новых фильмов", - пояснил он. Со стороны депутатов прозвучало мнение, что на самом деле рейтинг у канала "Ел арна" не низкий, мажилисмены отмечают, что этот канал, в основном, смотрит казахоязычная аудитория. По мнению депутатов, в рейтингах учитывается мнение только горожан, а надо бы узнать мнение о канале у сельских жителей. Кроме того, парламентарии обратили внимание на то, что вообще-то правительство должно наоборот увеличивать количество отечественных каналов, тем самым, усиливая внутреннюю информационную безопасность. В настоящее время, отмечают депутаты, казахстанцы зачастую узнают о зарубежных событиях посредством иностранных телеканалов. Напомним, в прошлом году Нурсултан Назарбаев поручал министру культуры и информации навести порядок в многочисленных государственных СМИ. "Вы же тратите огромные деньги! Государство никогда не выделяло из бюджета столько денег для средств массовой информации. Куда смотрят при рассмотрении бюджета? "Бiлiм" и "Мәдениет" - это точно один канал в моем понятии. Смотришь эти каналы - контента нет, не могут найти. Из пальца высасывают. Показывают животный мир и какие-то исторические фильмы. И все. Сколько людей работают на каждом из этих каналов, а творчества нет. CaspioNet сейчас назвали "Kazakh TV", еще появился 24KZ. Это разве не один канал, который транслируется и в Казахстане, и в мире? Вместо того, чтобы работать качественно, мы черт-те что делаем, деньги разбазариваем", - заявил тогда Президент.