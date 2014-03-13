Фото с сайта www.ht.ua Фото с сайта www.ht.ua Изобретатель глобальной Сети (WWW) Тим Бернерс-Ли призвал разработать и принять специальный документ, который защищал бы права всех интернет-пользователей мира. Об этом 12 марта сообщает британская газета The Guardian. По мнению «отца интернета», Сеть нуждается в собственном аналоге Великой хартии вольностей. Как отметил сэр Тим Бернес-Ли, независимость и свобода интернета все чаще оказываются под угрозой. По его словам, открытую и нейтральную по своей сути глобальную Сеть сегодня пытаются взять под контроль правительства и крупные корпорации, которые все чаще нарушают права пользователей. «Нам всем нужна глобальная конституция, билль о правах в интернете, Великая хартия вольностей для онлайн-мира» — заявил Бернес-Ли. — «Только подписание такого документа, соблюдение положений которого гарантировали бы правительства, компании и общественные институты, поможет сохранить интернет доступным, свободным и открытым для всех». При этом в интервью The Guardian Бернерс-Ли отметил, что признает право каждой отдельной страны устанавливать свои особые правила пользования Сетью. Тем не менее, подчеркнул ученый, все эти правила не должны ущемлять права пользователей и должны быть непременно подчинены единому своду принципов, гарантировавших бы соблюдение всех основных международных стандартов в области цифровых технологий. Инициатива по созданию интернет-конституции является частью большого проекта сэра Бернерса-Ли под названием «Web we want» («Сеть, которую мы хотим иметь»). Инициатива приурочена к 25-летию с момента презентации идеи глобальной Сети Бернерсом-Ли в марте 1989 года. На специальном интернет-ресурсе проекта открыта свободная регистрация для всех, кто хочет принять участие в разработке цифровой Хартии вольностей. В качестве ее основных принципов сайт указывает свободу доступа, гарантию защищенности персональной информации, свободу самовыражения, децентрализацию и нейтральность (отказ от дискриминации пользователей или контента). В декабре 2013 года со схожей инициативой (создать билль о правах в интернете) выступили также 500 писателей со всего мира. Писатели направили в ООН письмо с призывом разработать международную хартию, которая ограничила бы контроль спецслужб за Сетью и защитила бы гражданские права в онлайн-сфере. Среди подписавших письмо были Орхан Памук, Гюнтер Грасс, Тумас Транстремер, Джулиан Барнс, Виктор Ерофеев, Иэн Макьюэн, Маргарет Этвуд, Умберто Эко и ряд других писателей. Великая хартия вольностей (Magna Carta Libertatum или The Great Charter) была подписана английским королем в 1215 году. Хартия гарантировала верхним слоям британского общества определенный набор прав и свобод и одновременно ограничивала власть короля. Как считается, документ положил начало демократическому устройству всего западного общества. Источник: Lenta.ru