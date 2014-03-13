Встреча главы региона с футбольным клубом состоялась на базе команды за три дня до начала очередного чемпионата страны по футболу. Напомним, чемпионат стартует 15 марта. В этот день ФК «Атырау» сыграет на выезде с клубом «Кайрат» (Алматы). - Я сам большой болельщик футбола и нашей команды в частности. Руководство области готово оказывать всю помощь и решать проблему клуба. Но и с вашей стороны хотелось бы видеть отдачу. Мы ставим перед клубом задачу минимум – войти в шестерку лучших команд чемпионата. Программа максимум – решать вам. Хотелось бы видеть хороших результатов, - сказал Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ. Как отметили на встрече, в заявку на новый сезон чемпионата Казахстана по футболу вошли 25 футболистов, 16 из которых стали новичками. Шестеро из них граждане других стран. Состав команды обновился на 80%. Так, из игроков ФК «Атырау», выступавших в прошлом сезоне, остались 8 футболистов. Из легионеров можно отметитьиз Нигерии. Он перешел в ФК «Атырау» из киевского «Арсенала». До этого также играл в итальянской «Сиене» и сборной Нигерии.из Камеруна. Сыграл три матча за сборную этой страны. Играл в португальском «Боавишта», российский «Терек» и белорусский «Неман». Сербиграл за «Цверна звезда» (Сербия), «Амкар» (Россиия). До последнего времени был игроком узбекского «Бунедкёра». Также команда пополниласьиз Германии. Выступал в командах «Мюнхен-1860» (Германия), «Вес Хэм» (Англия), «Фиорентина» (Италия), «Болония» (Италия), «Виктория Кёлн» (Германия). Еще один сербский футболист перешел в ФК «Атырау» из китайского «Ляонин Хувин». Примечательно, что в Интернете вышла интересная деталь, которая касается нового приобретения команды - нигерийца Майкла ОДИБЕ. Утверждают, что клуб купил его за 1,5 млн евро. Правда, это утверждение пока руководство команды не подтвердило. Не раскрыли функционеры и суммы контрактов других легионеров и вновь приобретенных игроков.