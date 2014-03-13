Иллюстративное фото с сайта arzhan.kz Иллюстративное фото с сайта arzhan.kz Финансовая полиция ЗКО и сотрудники РУПС АО «Казпочта» совместно выявили хищение бюджетных средств на сумму 12,8 млн тенге, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДБЭКП по ЗКО. 14 декабря 2012 года департамент финансовой полиции по ЗКО возбудил уголовные дела по фактам присвоения или растраты вверенного чужого имущества с использованием служебного положения группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и бездействию по службе должностного лица в отношении сотрудников Сырымского РУПС ЗКОФ АО «Казпочта». Начальник Сырымского РУПС ЗКОФ АО «Казпочта» МАХМЕТОВ А., главный бухгалтер НУРГАЛИ Г. и главный кассир ТЕРЛИКБАЕВА К., используя свое служебное положение с января 2010 года по сентябрь 2012 года совершили хищения в крупном размере. В результате проведенной 28 августа 2012 года проверки специалистами ЗКОФ АО «Казпочта» кассы Сырымского РУПС была установлена недостача денежных средств на общую сумму 4,1 млн. тенге. По результатам проведенной комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности Сырымского РУПС установлено хищение денежных средств на общую сумму 12,8 млн тенге. Приговором Сырымского районного суда ТЕРЛИКБАЕВА К., НУРГАЛИ Г. и МАХМЕТОВ А. приговорены к 7 годам лишения свободы каждый.