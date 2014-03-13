Авария произошла около 8 утра в районе «Жазиры». Автомашина "Тойота Ланд Крузер" двигалась по улице Жангир хана. При повороте налево на заправку в нее въехал "Опель вектра". - Я ехал позади "Тойоты", и просто не успел затормозить и уйти вправо, - рассказал водитель "Опель Вектра" Алман. Пострадавших нет. На месте ДТП работают дознаватели.