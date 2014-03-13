Иллюстративное фото с сайта baby.nnov.org Иллюстративное фото с сайта baby.nnov.org Дисциплинарный совет рекомендовал вчера, 12 марта, уволить с работы заведующую садиком ГККП ДО «№ 12 Инжугуль» Жанар ЕЛЕУСИЗОВУ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как выяснила в ходе проверки ревизионная комиссия, Жанар Кайркожаевна взяла в садик восьмерых дошколят, хотя направлений от отдела образования они не получили. Еще одно нарушение заведующая допустила при проведении госзакупа. Хотя ей предлагали приобрести продукцию за 15,2 - 15,3 миллиона тенге, она заключила договор на поставку за 20 миллионов тенге. При этом конкурса заведующая не проводила. Дисциплинарный совет решил, что заведующая нарушила закон «О борьбе с коррупцией». Заведующая садиком ситуацию не прокомментировала. Корреспонденту портала «Мой город» в ГККП ДО «№ 12 Инжугуль» сообщили, что Жанар Кайркожаевна сегодня ушла на больничный по уходу за ребенком.