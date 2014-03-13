Иллюстративное фото с сайта www.torange.ru Иллюстративное фото с сайта www.torange.ru Начался судебный процесс по декабрьской перестрелке в юридическом институте, который находится на Курсантском шоссе. За хулиганство с применением оружия судят 20-летнего курсанта М. ТОЛЕУЖАНОВА. Гособвинитель зачитала на процессе, что конфликт между курсантами возник на почве землячества. В вузе давно были холодные отношения между актюбинскими ребятами и курсантами из Шымкента. Накануне ЧП около 20-25 курсантов из города Актобе ушли в увольнение. А 17 декабря группа ребят вернулась в вуз, у одного из них было оружие. Они перепрыгнули через забор на территорию учебного заведения и устроили разборки с ребятами из Шымкента. Из обвинительного заключения следует, что  М. ТОЛЕУЖАНОВ открыл стрельбу и ранил четверых учащихся, а также преподавателя. В больницу после инцидента поступили 21-летний Азат КУРМАНБАЙ и 20-летний Олжас ИБРАГИМОВ. У них огневые дробовые ранения спины. Азат учился на 2-м курсе института. Он родом из поселка Майтобе Жамбылской области. Олжас был студентом 3-го курса института, уроженец поселка Ленинград Акмолинской области. Раненые дробью получили легкие телесные повреждения. Староста курса, на котором учился М. ТОЛЕУЖАНОВ, после случившегося перевелся на юридический факультет университета им. Жубанова. В момент разброк между актюбинцами и шымкентцами староста находился в увольнении. М. ТОЛЕУЖАНОВУ грозит от 3 до 7 лет ограничения или лишения свободы  за хулиганство с оружием. Уголовные дела остальных инициаторов драки будут рассматривать позже.