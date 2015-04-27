СМИ сообщили о романе Ирины Шейк и Брэдли Купера

Российскую модель и известного голливудского актёра заметили вместе на просмотре мюзикла. Западные СМИ сообщают о романтических отношениях между известной российской моделью Ириной Шейк и голливудским актёром Брэдли Купером. По данным журналистов, пару все чаще видят вместе, а вечером 22 апреля, к примеру, их видели на бродвейском мюзикле Finding Neverland. Как пишет журнал People, Купер и Шейк познакомилась больше недели назад через общих друзей. С тех пор пара практически неразлучна. "Дни.ру" отмечают, что 40-летний Брэдли Купер считается одним из самых талантливых актеров своего поколения.