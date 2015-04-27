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Шоу-бизнес

СМИ сообщили о романе Ирины Шейк и Брэдли Купера

Российскую модель и известного голливудского актёра заметили вместе на просмотре мюзикла. Западные СМИ сообщают о романтических отношениях между известной российской моделью Ириной Шейк и голливудским актёром Брэдли Купером. По данным журналистов, пару все чаще видят вместе, а вечером 22 апреля, к примеру, их видели на бродвейском мюзикле Finding Neverland. Как пишет журнал People, Купер и Шейк познакомилась больше недели назад через общих друзей. С тех пор пара практически неразлучна. "Дни.ру" отмечают, что 40-летний Брэдли Купер считается одним из самых талантливых актеров своего поколения.
gorod
СМИ сообщили о романе Ирины Шейк и Брэдли Купера
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333100a1_1
Российскую модель и известного голливудского актёра заметили вместе на просмотре мюзикла. Западные СМИ сообщают о романтических отношениях между известной российской моделью Ириной Шейк и голливудским актёром Брэдли Купером. По данным журналистов, пару все чаще видят вместе, а вечером 22 апреля, к примеру, их видели на бродвейском мюзикле Finding Neverland. Как пишет журнал People, Купер и Шейк познакомилась больше недели назад через общих друзей. С тех пор пара практически неразлучна. "Дни.ру" отмечают, что 40-летний Брэдли Купер считается одним из самых талантливых актеров своего поколения. Он известен своими ролями в фильмах "Мальчишник в Вегасе", "Мой парень - псих", "Афера по-американски" и других. Он даже был несколько раз номинирован на премию "Оскар". Что касается личной жизни, то Купер недавно он расстался с молодой британской моделью Сьюки Уотерхаус, а до неё актёр в течение трёх лет встречался со звездой "Дневника Бриджит Джонс" Рене Зеллвегер. В свою очередь, Ирина Шейк не так давно разошлась с известным футболистом Криштиану Роналду. Источник: topnews.ru

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