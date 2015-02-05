СМИ узнали о состоявшейся свадьбе Джонни Деппа и Эмбер Херд
Фото: Joel Ryan / AP Голливудские актеры Джонни Депп и Эмбер Херд во вторник, 3 февраля, официально зарегистрировали свой брак. Церемония прошла в доме знаменитостей в Лос-Анджелесе, сообщает lenta.ru со ссылкой на журнал People. Ранее сообщалось, что 7-8 февраля на личном острове Деппа Багамах пройдет еще одна церемония, на которую приглашены 50 друзей и родственников пары. На мероприятии будут присутствовать дети Деппа от первого брака. Невеста наденет платье от дизайнера Стеллы Маккартни. Часть гостей жених разместит на своей яхте Vajoliroja. 51-летний Депп и 28-летняя Херд были помолвлены около года. Они познакомились на съемках фильма «Ромовый дневник» в 2012 году. С предыдущей возлюбленной, Ванессой Паради, Джонни Депп расстался в июне 2012 года после 14 лет совместной жизни. Тогда сообщалось, что Депп ушел от Паради к Эмбер Херд, впоследствии информация подтвердилась. Джонни и Эмбер живут вместе уже около двух лет. Ванесса Паради и Джонни Депп не были официально женаты и неоднократно говорили о том, что не спешат оформлять свои отношения. За время их романа у актеров родились двое детей, дочь Лили-Роуз и сын Джек. Ванесса стала первой, кому Джонни сообщил о грядущей свадьбе. Источник: lenta.ru