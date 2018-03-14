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Социум

Снайперы Атырау и Актобе представят Казахстан на международных соревнованиях в Беларуси

В региональном командовании «Запад» отобрали лучших снайперов для участия в международном конкурсе «Снайперский рубеж», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На полигоне Каработан в Атырауской области прошел отбор лучших снайперов для участия в первенстве вооруженных сил. Его победители будут представлять вооруженные силы Казахстана в конкурсе «Снайперский рубеж», который пройдет в рамках Армейских международных игр-2018 в Республике Беларусь этим летом. В ходе соревнований были определены лучшие снайперы, снайперские пары, снайперские группы и команды, стрелки смогли повысить уровень по
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Снайперы Атырау и Актобе представят Казахстан на международных соревнованиях в Беларуси
В региональном командовании «Запад» отобрали лучших снайперов для участия в международном конкурсе «Снайперский рубеж», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На полигоне Каработан в Атырауской области прошел отбор лучших снайперов для участия в первенстве вооруженных сил. Его  победители будут представлять вооруженные силы Казахстана в конкурсе «Снайперский рубеж», который пройдет в рамках Армейских международных игр-2018 в Республике Беларусь этим летом. В ходе соревнований были определены лучшие снайперы, снайперские пары, снайперские группы и команды, стрелки смогли повысить уровень подготовки, а также выработать предложения по совершенствованию вооружения и экипировки снайперов. На отборочном этапе конкурса приняли участие снайперы регионального командования «Запад», двое из них являются победителями конкурса в составе команды вооруженных сил страны 2017 г. По итогам конкурса основной костяк команды составили 4 снайпера войсковой части 41433 города Атырау и двое военнослужащих из Актюбинской области. Все шестеро  будут отстаивать честь регионального командования на первенстве вооруженных сил. Отметим, что IV Армейские международные игры "АрМИ-2018" пройдут с 28 июля по 11 августа 2018 года. В ходе игр планируется провести 27 международных конкурсов на территории шести государств: России, Азербайджана, Белоруссии, Ирана, Казахстана и Китая.
Ерлан ОМАРОВ
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