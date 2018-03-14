Снайперы Атырау и Актобе представят Казахстан на международных соревнованиях в Беларуси

В региональном командовании «Запад» отобрали лучших снайперов для участия в международном конкурсе «Снайперский рубеж», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На полигоне Каработан в Атырауской области прошел отбор лучших снайперов для участия в первенстве вооруженных сил. Его победители будут представлять вооруженные силы Казахстана в конкурсе «Снайперский рубеж», который пройдет в рамках Армейских международных игр-2018 в Республике Беларусь этим летом. В ходе соревнований были определены лучшие снайперы, снайперские пары, снайперские группы и команды, стрелки смогли повысить уровень по