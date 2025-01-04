Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Снег, дождь и метель ожидаются в ЗКО 5 января

При этом температура воздуха будет плюсовая.
Жулдызхан Хасангалиева
Снег, дождь и метель ожидаются в ЗКО 5 января

По данным РГП "Казгидромет", 5 января в Западно-Казахстанской области ожидается снег с дождем, низовая метель и гололед, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем -3 +2 градуса, ночью -3 +2. 

Осадки в виде дождя и снега ожидаются и в Атырауской области. Температура воздуха днем составит -2 +3 градусов, ночью -2 +3. Ветер северо-восточный с порывами до 14 метров в секуну.

Главный баннер

В Актюбинской области ожидается снег. +1 градуса днем и до -1 градусов ночью, прогнозируют синоптики. 

В Мангистауской области ожидается осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем +3 +8 градусов, и до -3 градусов ночью. Ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article