Снег и метели прогнозируют синоптики в ЗКО 17 января

По данным «Казгидромет», в западных областях Казахстана прогнозируются дожди, снег, гололед и метели.

По данным «Казгидромет», в западных областях Казахстана прогнозируются дожди, снег, гололед и метели.

Западно-Казахстанская область

Днем: температура воздуха будет колебаться от 0 до -5 градусов. На западе и севере области ожидаются осадки в виде дождя и снега, низовая метель и гололед. Утром на западе и севере области возможен туман.

Ночью: -7...-12 градусов, на юге области до -3 градусов. На севере и востоке - снег и низовая метель. На западе и севере области - туман. Ветер северо-западный, со скоростью 9-14 м/с, на западе, севере и юге области возможны порывы до 15-20 м/с.

Уральск

Днем: 0...-2 градуса, облачно, дождь, снег, гололед и низовая метель. Утром - туман. Ночью: -8...-10 градусов.

Актюбинская область

Днем: -5…-10 градусов, на севере области до -13. Ожидаются снег и метель, на западе, севере и юге области - туман.

Ночью: -10...-15 градусов, на юге области до -7. Снег и метель, на западе, севере и юге области возможен туман. Ветер юго-западный, со скоростью 9-14 м/с, на западе, севере и юге области возможны порывы до 15-20 м/с.

Атырауская область

Днем: от -2 до +3 градусов. На западе и севере области - осадки в виде дождя и снега, гололед и низовая метель.

Ночью: -3...-8 градусов, на севере области до -11. Ветер северо-западный, со скоростью 9-14 м/с, на западе, севере и юге области возможны порывы до 15-20 м/с.

Мангистауская область

Днем: от 0 до +5 градусов. На западе, севере и востоке области - осадки в виде дождя и снега, гололед.

Ночью: от -3 до +2 градусов. На западе, севере и востоке области сохранятся осадки - дождь и снег, возможен гололед и туман. Ветер северо-западный, со скоростью 9-14 м/с, на западе и севере области возможны порывы до 15-20 м/с.