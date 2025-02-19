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Социум

Снег и мороз ожидается на западе Казахстана 20 февраля

В некоторых регионах синоптики прогнозируют низовую метель.
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Снег и мороз ожидается на западе Казахстана 20 февраля

По данным РГП «Казгидромет», 20 февраля на юге, западе Западно-Казахстанской области ожидается небольшой снег, поземок, туман. Днем -11 градусов, ночью до -21. 

На севере, юге Атырауской области снег, на востоке области временами сильный снег, низовая метель. Температура воздуха днем -6 градусов, ночью до -12.

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На западе, в центре, востоке Актюбинской области синоптики прогнозируют снег, на севере области небольшой снег. Утром на юге области туман. Днем ожидается мороз до 10 градусов, ночью до 21 градуса. 

На западе, севере, в центре Мангистауской области осадки (снег, дождь), низовая метель, гололед. Температура воздуха днем +2 градуса, ночью до -8. 

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