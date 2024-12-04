Снег и туман: синоптики о погоде на западе Казахстана 5 декабря

По прогнозу «Казгидромет», в западных областях Казахстана ожидаются осадки, туман. Ветер будет умеренным, но в ряде регионов возможны порывы.

По прогнозу «Казгидромет», в западных областях Казахстана ожидаются осадки, местами туман. Ветер будет умеренным, но в ряде регионов возможны порывы.

В Западно-Казахстанской области днем температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов. Осадков не ожидается, утром на западе и севере области возможен туман. Ночью температура понизится до -2 -7. Ветер северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду.

В Актюбинской области днем температура составит от -3 до +2 градусов. На севере области ожидается снег, на юге и востоке утром туман. Ночью: от -3 до -8, на севере продолжится снегопад. Ветер со скорость 9-14 метров в секунду.

В Атырауской области днем: от -2 до +3 градусов, осадков не ожидается. Ночью: до -1 -6, на западе и севере области возможен туман. Ветер — 7-12 метров в секунду.

В Мангистауской области днем: от +3 до +8 градусов, на севере около 0 градусов. Осадков не ожидается, возможен туман. Ночью: до -3 +2, на западе и юге до +5 градусов. Ветер — 9-14 метров в секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду на западе и юге области.