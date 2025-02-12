Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Снег и ветер ожидается на западе Казахстана 13 февраля

При этом днем температура поднимется до +1 градуса.
Жулдызхан Хасангалиева
Снег и ветер ожидается на западе Казахстана 13 февраля

По данным РГП «Казгидромет», 13 февраля в Западно-Казахстанской области ожидается снег, гололед и туман, днем -4 +1 градусов, ночью до -3 -8. Ветер юго-восточный с порывами до 9-14 метров с секунду, на юге, востоке области порывы до 15-20 метров в секунду. 

В Атырауской области прогнозируют снег с дождем и туман, днем +2 градус, ночью -8. 

Главный баннер

Снег, метель и гололед синоптики прогнозируют и в Актюбинской области. Температура воздуха днем составит -8 градусов, ночью до -13. 

В Мангистауской области будет переменная облачность, без осадков. Днем потеплеет до +4 градусов, а ночью температура опустится до -2.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article