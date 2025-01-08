Снег, метели и туман прогнозируют синоптики в ЗКО 9 января

По информации, предоставленной «Казгидромет», в западных областях Казахстана прогнозируются снег, метели и понижение температуры в ночные часы.

В Западно-Казахстанской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, низовая метель и гололед. На западе, севере и востоке области возможен туман. Днем температура воздуха будет варьироваться от 0 до +5 градусов. Ночью понизится до 0...-5, на юге до +3 градусов. Ветер юго-восточный, со скоростью 9-14 метров в секунду, на севере, востоке и юге области возможны порывы до 15-20 метров в секунду. В Уральске днем: 0...+2, облачно, осадки, метель и туман. Ночью: -2...-4 градуса.

В Актюбинской области без осадков, туман. Днем: от -3 до -8 градусов, на юге до 0 градусов. Ночью: -8...-13 градусов, на востоке до -16. Ветер юго-западный, со скоростью 9-14 метров в секунду, на севере, юге и в центре области возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области - осадки в виде дождя и снега, гололед, туман. Днем: от 0 до +5 градусов. Ночью: от 0 до -5, на востоке до -8 градусов. Ветер юго-западный, со скоростью 9-14 метров в секунду, на севере, востоке и в центре области возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области осадков не ожидается, возможен туман. Днем: +3 до +8 градусов, на северо-востоке до 0 градусов. Ночью: от -3 до +2 градусов, на северо-востоке до -6. Ветер юго-восточный, со скоростью 9-14 метров в секунду, на западе, севере и востоке области возможны порывы до 15-20 метров в секунду.