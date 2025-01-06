Снег, метели, туман: синоптики о погоде на западе Казахстана 7 января

По информации, предоставленной «Казгидромет», в западных областях Казахстана прогнозируются туман, осадки и метели.

По информации, предоставленной «Казгидромет», в западных областях Казахстана прогнозируются туман, осадки и метели.

В Западно-Казахстанской области осадков не ожидается, но на севере и востоке области возможен туман. Днем температура воздуха будет колебаться от -3 до -8 градусов, на юге области до 0 градусов. Ночью: -10...-15. Ветер юго-западный, со скоростью 9-14 метров в секунду.

В Актюбинской области на севере, востоке и юге ожидаются снег и метель, возможен туман. Днем: -7…-12 градусов, на севере области до -15. Ночью: -13...-18 градусов, на юге до -10. Ветер юго-западный со скоростью 9-14 м/с, возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области без осадков, туман. Днем: от 0 до -5 градусов. Ночью: -8...-13. Ветер юго-западный, со скоростью 9-14 метров в секунду.

В Мангистауской области осадков не ожидается, возможен туман. Днем: от -2 до +3 градусов, на северо-востоке до -5. Ночью: 0…-5 градусов, на северо-востоке области до -8. На севере и востоке области возможны осадки в виде дождя и снега, гололед. Ветер северо-западный, со скоростью 9-14 метров в секунду, ночью порывы до 15-20 метров в секунду.