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Социум

Снег ожидается на западе Казахстана 24 февраля

В некоторых регионах синоптики прогнозируют метель.
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Снег ожидается на западе Казахстана 24 февраля

По данным РГП «Казгидромет», 24 февраля на севере, юге и востоке Западно-Казахстанской области ожидается метель, туман. Температура воздуха днем -10 градусов, ночью до -13.

В Атырауской области прогнозируется снег, низовая метель, гололед. Днем -7 градусов, ночью -10.

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На западе, севере и в центре Актюбинской области ожидается сильный снег, метель. Днем ожидается до 8 градусов мороза, ночью до 15. 

На западе, юге Мангистауской области синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега, туман, гололед. Днем +2 градуса, ночью -8.

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