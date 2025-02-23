Снег ожидается на западе Казахстана 24 февраля

По данным РГП «Казгидромет», 24 февраля на севере, юге и востоке Западно-Казахстанской области ожидается метель, туман. Температура воздуха днем -10 градусов, ночью до -13.

В Атырауской области прогнозируется снег, низовая метель, гололед. Днем -7 градусов, ночью -10.

На западе, севере и в центре Актюбинской области ожидается сильный снег, метель. Днем ожидается до 8 градусов мороза, ночью до 15.

На западе, юге Мангистауской области синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега, туман, гололед. Днем +2 градуса, ночью -8.