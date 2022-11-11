Снег ожидается в Уральске 12 ноября

По данным «Казгидромета», в большинстве регионов страны сохраняется неустойчивый характер погоды. На большей части страны ожидается туман. В Уральске снег. В дневное время температура воздуха составит +3..+5 градусов, ночью похолодает до +1..+3. Ветер до 14 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +8..+10 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер до 6 метров в секунду. В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +2..+4 градусов. Ночью похолодает до 0..+2 градусов. Ветер до 14 метров в секунду. В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра по