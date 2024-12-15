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Социум

Снег с дождём обещают синоптики в ЗКО 16 декабря

Как сообщили в РГП «Казгидромет», 16 декабря в Уральске ожидаются снег с дождём. Днём столбики термометров покажут 0..-2 градусов, ночью -8..-10 градусов.
Кристина Кобина
Снег с дождём обещают синоптики в ЗКО 16 декабря

Как сообщили в РГП «Казгидромет», 16 декабря в Уральске ожидаются снег с дождём. Днём столбики термометров покажут 0..-2 градусов, ночью -8..-10 градусов.

В Атырау прогнозируют погоду без осадков, днём 0..+2 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -4..-6 градусов. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. 

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В Актобе будет облачно. Днём -2..-4 градусов, ночью -10..-12 градусов. Порывы ветра также могут достигать 20 метров в секунду.

В Актау ожидается погода без осадков, днём температура воздуха составит +6..+8 градусов, ночью +3..+5 градусов.

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