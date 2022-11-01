Снегопад в Уральске оставил без электричества более 7 тысяч абонентов

Снегопад в Уральске оставил без электричества более 7 тысяч абонентов

Без электроэнергии остались жители пяти населённых пунктов. Иллюстративное фото из архива "МГ" Аварийное отключение произошло из-за обильных осадков. В ДЧС ЗКО сообщили, что по состоянию на 15:30 первого ноября, электричества нет у 7 413 абонентов в пяти населённых пунктах региона. А именно: Уральск – 6 576 абонентов (частично посёлок Зачаганск, район промбазы, посёлок Желаево, частично районы Старого аэропорта, второго рабочего, Курени, а также посёлок Коминтерн); Акжаикский район – 778 абонентов (частично посёлок Чапаево); район Байтерек – 14 абонентов (посёлок Таловая); Казталовский район –