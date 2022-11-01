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Социум

Снегопад в Уральске оставил без электричества более 7 тысяч абонентов

Без электроэнергии остались жители пяти населённых пунктов. Иллюстративное фото из архива "МГ" Аварийное отключение произошло из-за обильных осадков. В ДЧС ЗКО сообщили, что по состоянию на 15:30 первого ноября, электричества нет у 7 413 абонентов в пяти населённых пунктах региона. А именно: Уральск – 6 576 абонентов (частично посёлок Зачаганск, район промбазы, посёлок Желаево, частично районы Старого аэропорта, второго рабочего, Курени, а также посёлок Коминтерн); Акжаикский район – 778 абонентов (частично посёлок Чапаево); район Байтерек – 14 абонентов (посёлок Таловая); Казталовский район –
Дана Рахметова
Снегопад в Уральске оставил без электричества более 7 тысяч абонентов
Без электроэнергии остались жители пяти населённых пунктов.
Около девяти тысяч абонентов остались без электричества в Уральске
Около девяти тысяч абонентов остались без электричества в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" Аварийное отключение произошло из-за обильных осадков. В ДЧС ЗКО сообщили, что по состоянию на 15:30 первого ноября, электричества нет у 7 413 абонентов в пяти населённых пунктах региона. А именно:
  • Уральск – 6 576 абонентов (частично посёлок Зачаганск, район промбазы, посёлок Желаево, частично районы Старого аэропорта, второго рабочего, Курени, а также посёлок Коминтерн);
  • Акжаикский район – 778 абонентов (частично посёлок Чапаево);
  • район Байтерек – 14 абонентов (посёлок Таловая);
  • Казталовский район – 25 абонентов (посёлок Талдыкудук);
  • Каратобинский район – 20 абонентов (посёлки Косбаз и Карабогет).
Аварии устраняют работники ТОО «ЗапКазРЭК». Напомним, снегопад прошёл в Уральске, вызвав аварийные отключения электроэнергии. Также жители сообщают о падении деревьев. В «Батыс су арнасы» предупредили, что из-за проблем с электричеством возможны перебои с подачей холодной воды, жителей просят иметь запас. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Уральск снег свет

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