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Социум

Снегозаносимые участки дорог определили в ЗКО

Всего их по региону 204, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель начальника ДЧС ЗКО Канат Доспаев рассказал, что в регионе подготовлены 2 031 сотрудник, которых будут привлекать для ликвидации чрезвычайных ситуаций зимой, а также подготовлены 70 единиц проходимой техники. Наибольшее количество ЧС зимой происходит на автодорогах. Всего в области насчитываются 204 снегозаносимых участка протяжённостью 459 километров. 90 участков относятся к дорогам республиканского значения, 114 - областного. – Необходимо отметить, что в прошлый зимний период зарегистрировано
Арайлым Усербаева
Снегозаносимые участки дорог определили в ЗКО
Всего их по региону 204, передаёт портал «Мой ГОРОД».
«Казахавтодор» арендует технику для обслуживания дорог в ЗКО
«Казахавтодор» арендует технику для обслуживания дорог в ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель начальника ДЧС ЗКО Канат Доспаев рассказал, что в регионе подготовлены 2 031 сотрудник, которых будут привлекать для ликвидации чрезвычайных ситуаций зимой, а также подготовлены 70 единиц проходимой техники. Наибольшее количество ЧС зимой происходит на автодорогах. Всего в области насчитываются 204 снегозаносимых участка протяжённостью 459 километров. 90 участков относятся к дорогам республиканского значения, 114 - областного.
– Необходимо отметить, что в прошлый зимний период зарегистрировано 12 случаев снежного заноса, отбуксировано на очищенный участок 67 единиц техники, спасено 69 человек, из них 13 детей. На сегодня на дорогах республиканского значения установлено 12 700 железобетонных снегозащитных сооружений. На дорогах областного значения - 1 200 деревянных снегозащитных щитов, - рассказал Канат Доспаев.
Кроме этого, спасатели подготовили 19 пунктов обогрева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ЧС снег трасса

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