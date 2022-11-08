Снегозаносимые участки дорог определили в ЗКО

Всего их по региону 204, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель начальника ДЧС ЗКО Канат Доспаев рассказал, что в регионе подготовлены 2 031 сотрудник, которых будут привлекать для ликвидации чрезвычайных ситуаций зимой, а также подготовлены 70 единиц проходимой техники. Наибольшее количество ЧС зимой происходит на автодорогах. Всего в области насчитываются 204 снегозаносимых участка протяжённостью 459 километров. 90 участков относятся к дорогам республиканского значения, 114 - областного. – Необходимо отметить, что в прошлый зимний период зарегистрировано