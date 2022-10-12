Рядом с шестью объектами образования установят систему мониторинга «Сергек». 77 школ планируют построить в ЗКО до 2025 года Фото из архива "МГ" О планах рассказали в департаменте полиции региона. Сейчас специалисты проводят исследования.
-  По плану, камеры «Сергек», где установлен скоростной режим не более 40 километров в час, будут установлены около объектов образования, - пояснили в ведомстве.
Речь идёт о:
  • средней школе № 6 имени М. Монкеулы на проспекте Азаттык,
  • политехническом колледже имени С. Мукашева на улице Т. Амандосова,
  • средней школе №14 имени А. П. Чехова,
  • школе-лицее №17 на улице М. Утемисова,
  • политехническом колледже,
  • Атырауском индустриальном колледже.
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