Снижать скорость возле школ и колледжей обяжут водителей Атырау
Рядом с шестью объектами образования установят систему мониторинга «Сергек».
Фото из архива "МГ"
О планах рассказали в департаменте полиции региона. Сейчас специалисты проводят исследования.
- По плану, камеры «Сергек», где установлен скоростной режим не более 40 километров в час, будут установлены около объектов образования, - пояснили в ведомстве.
Речь идёт о:
- средней школе № 6 имени М. Монкеулы на проспекте Азаттык,
- политехническом колледже имени С. Мукашева на улице Т. Амандосова,
- средней школе №14 имени А. П. Чехова,
- школе-лицее №17 на улице М. Утемисова,
- политехническом колледже,
- Атырауском индустриальном колледже.
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