Исполняющий обязанности руководителя департамента комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО Сержан Жаманкулов рассказал, что в стране изношены две трети сетей электроснабжения, 57% тепловых коммуникаций и почти половина водопроводных сетей. А искусственное поддержание тарифов грозит сбоями и авариями. Поэтому на монопольных рынках необходимо перейти на новую политику «Тариф в обмен на инвестиции».

– Ранее основаниями изменения утверждённого тарифа до истечения срока его действия являлись изменение стоимости стратегических товаров, увеличение объёма предоставляемых регулируемых услуг, изменение налоговых ставок и других обязательных платежей в бюджет. То после внесения изменений субъекты могут обратиться по таким основаниям, как изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе, получение на баланс и имущества в доверительное управление, увеличение утвержденной инвестиционной программы, — сказал Сержан Жаманкулов.

Другими словами, программа «тариф в обмен на инвестиции» предусматривает снижение уровня износа инженерной инфраструктуры за счет роста тарифов. Антимонополисты признают, что это может привести к росту социальной напряжённости на основе значительного роста уровня тарифов.

– На сегодня разрабатываются методы для достижения баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий. Один из вариантов – в целях снижения нагрузки от объёма привлекаемых инвестиций на окончательный тариф, предусматривается поэтапное включение объема инвестиций на несколько лет. То есть до 2030 года в состав тарифа и снижение уровня износа сетей до 15% до указанного года. При этом хотелось бы отметить, что в состав планируемого тарифа включаются не только инвестиции, направленные на снижение износа указанных сетей, но и затраты на повышение заработной платы работников, а также затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в случае передачи их субъектам на баланс, — отметили в ДКРЕМ по ЗКО.

Между тем по ЗКО уровень износа коммунальных сетей в среднем составляет 60%, в том числе по Уральску износ сетей теплоснабжения составляет 50,7%, сетей водоснабжения — 61,5%, водоотведения — 60%, электрических сетей — 82%.

В перспективе, с учётом уровня инфляции, а также износа инженерной инфраструктуры в области, рост тарифов в коммунальном сегменте неизбежен, что требует привлечения значительных инвестиций.