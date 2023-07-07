Утром седьмого июля в жители Атырау ощутили запах гари. По информации пресс-службы регионального ДЧС, для проведения разведки и поиска очагов возгорания отправился вертолет МИ-8 "Казавиаспас". Члены комиссии с воздуха провели аэровизуальное обследование прибрежной территории Каспийского моря в радиусе 15 километров.

В результате облета на побережье Каспийского моря обнаружены пять очагов горения на предварительной площади пяти гектаров Общая площадь пожара составляет 10 гектаров.

– Территория, где происходит горение, является бесхозной, то есть прибрежная территория Каспийского моря. Направление ветра направлена в сторону моря. Угрозы населенным пунктам нет. В 05:40 силы и средства ДЧС Атырауской области выдвинулись для тушения пожара. В 08:30 прибыли к местам загорания в 30 километрах от города Атырау, - пояснили в ДЧС.

В тушении камыша задействованы 55 сотрудников ДЧС Атырауской области и ГПР "Ақ Жайық",13 единиц техники, две единицы мотопомпы и вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас". Тушение продолжается.