Радостной новостью поделились в Бурлинской районной больнице. Здесь словно продолжая традицию, второй год подряд шестого июля рождается двойня. Если в прошлом году в стенах медучреждения на свет появились Ульяна и Милана, то в этом году родились два богатыря.

– Сегодня ещё в одной семье большая радость. Ведь если в 2020 году у них родились две девочки двойни, то сегодня появились на свет два мальчика. Дети рождены путем кесарева сечения. Вроде операция распространенная, но это работа целой команды, где у каждого своя большая ответственность, ведь это судьба в данном случае трех жизни. Операционная бригада - анестезиолог Куаныш Абашев, хирург Индира Есентурлиева, ассистент Бекзат Максымов, врач педиатр Надия Нургазиева, анестезистка Светлана Бертлеуова, операционная сестра Карлыгаш Кенжегалиева, акушерка Гульзира Купашева, - отметили в Бурлинской ЦРБ.

К слову, мама и малыши чувствуют себя хорошо.