Вечером третьего июля на тепловой электростанции ТОО «МАЭК» в Актау аварийно отключился энергоблок. Это повлияло на соседний Атырау, в котором половина города осталась без электричества. Также произошла аварийная остановка технологических и вспомогательных объектов Атырауского НПЗ.

По информации пресс-службы АНПЗ, шестого июля возобновлено производство нефтепродуктов на ТОО «АНПЗ» после аварийной остановки завода.

На данный момент все технологические установки завода выведены на штатный режим работы, за исключением установки замедленного коксования (УЗК), где проводится чистка оборудования, которое было засорено из-за аварийной остановки. УЗК предназначена для выработки сырого кокса и не оказывает влияния на объем переработки нефти и выработку остальных нефтепродуктов. УЗК планируется запустить до 9 июля.

На заводе отметили, что ТОО «АНПЗ» не прекращало отгрузку социально значимых нефтепродуктов потребителям.

С 1 по 6 июля предприятием отгружено:

• автобензина АИ-92 — 24 тысяч тонн.

• автобензина АИ-95 — 9 тысяч тонн.

• дизельного топлива — 40 тысяч тонн.

• авиатоплива — 3 тысячи тонн.

В настоящее время завод работает в штатном режиме.