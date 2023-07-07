Жара до +38 градусов ожидается в Уральске

По информации службы спасения, восьмого июля в ЗКО ожидается сильная жара до +38 градусов. В регионе сохраняется высокий риск возникновения лесных, степных пожаров и пожаров на пастбищах. Кроме этого спасатели напомнили гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности на водоемах.

По данным РГП “Казгидромет”, в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут +38 градусов, ночью +22. Скорость ветра может достигать 14 метров в секунду.

В Атырау также ожидается сильная жара до +42 градусов днем. Ночью будет +25, ветер до 12 метров в секунду.

В Актобе ясно. Днем температура воздуха достигнет 38 градусов выше нуля, ночью + 22. Скорость ветра может увеличиться до 8 метров в секунду.

Ясная погода без осадков ожидает жителей Актау, днем +37, ночью 27 градусов выше нуля. Ветер до 18 метров в секунду.

В Алматы прогнозируется дождь с грозой. Днем столбики термометров покажут +28, ночью +18. Ветер до 20 метров в секунду.