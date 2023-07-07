Два человека погибли в жутком ДТП в ЗКО

Трагедия произошла седьмого июля около 16:00 на 59 километре автодороги Уральск-Атырау, недалеко от села Янайкино. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, на трассе произошло лобовое столкновение Toyota Camry и Volkswagen Polo.

В результате аварии погиб 35-летний водитель Toyota и 55-летний пассажир Volkswagen. Еще пять человек доставлены в больницу, двое из которых дети. Стражи порядка выясняют обстоятельства трагедии.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО обещали позже прокомментировать состояние пострадавших.