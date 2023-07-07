Семимесячный малыш попал в реанимацию после ДТП на трассе в ЗКО

Авария произошла седьмого июля около 16:00 на 59 километре автодороги Уральск-Атырау. На трассе произошло лобовое столкновение Toyota Camry и Volkswagen Polo.

На месте аварии погибли два человека, еще пять человек доставлены в больницу, двое из которых дети.

В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что на место аварии выехали три бригады скорой медицинской помощи с поселков Янайкино, Кушум, Большой Чаган. Двое мужчин 55 и 35 лет и 28-летняя женщина госпитализированы в хирургическое отделение областной многопрофильной больницы. Женщина находится в тяжелом состояние.

14-летняя девочка находится в отделении травматологии ОДМБ. Семимесячного малыша поместили в реанимацию. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.