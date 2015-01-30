Источник: topnews.ru Источник: topnews.ru В Сети появился первый ролик фильма "№ 44". В Интернете опубликовали первый ролик триллера под названием "№ 44", главные роли в котором исполнили Венсан Кассель, Гэри Олдман и Том Харди. Примечательно, что персонажи фильма общаются между с собой на английском языке, но с русским акцентом. Фильм "№44" снят по одноименному роману Тома Роба Смита. Книга, написанная в 2008 году, основана на реальной истории советского серийного убийцы Андрея Чикатило, жертвами которого в период с 1978 по 1990 год стали более 50 человек. Роман номинировали на 17 международных премий. Действие картины разворачивается в 1952 году. Главную роль в ней исполнил Харди, сыгравший сотрудника Министерства государственной безопасности Льва Демидова. По сюжету, он лишается своих полномочий и отправляется в ссылку после отказа свидетельствовать против собственной жены Раисы, обвиненной в предательстве. Затем герой Харди объединяется с генералом Михаилом Нестеровым, роль которого исполнил Гэри Олдман, чтобы найти маньяка, который убивает маленьких мальчиков. Как сообщает Lenta.ru, продюсером киноленты стал Ридли Скотт. Российская премьера картины, работа над которой велась с 2009 года, состоится 23 апреля.   topnews.ru