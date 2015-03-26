Собака-растяпа покорила пользователей Интернета

Ролик с псом, который совершенно не умеет ловить брошенную ему еду, уже набрал более 1,3 миллионов просмотров всего за пару дней. Этого пса зовут Фриц. Он живёт в Калифорнии и не умеет ловить брошенную ему еду, хотя постоянно пытается это сделать. Хозяева четвероного питомца, можно сказать, сняли целую драму о стараниях своего пса. Кормить его пытаются пончиками, сосисками и хот-догами, при этом авторы видеоканала уверяют, что Фриц ведёт здоровый образ жизни. Источник: topnews.ru