Собаки нашли сбежавших подростков в Уральске

Помимо того, что собаки в кинологическом центре департамента полиции ЗКО могут отыскать человека, они еще помогают раскрывать преступления и с легкостью находят наркотики у преступников, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 16 марта, сотрудники департамента полиции ЗКО рассказали, как живут и работают служебные собаки, сейчас их в кинологическом центре 24. Все они абсолютно разных возрастов и пород. У каждого служебного пса есть своя кличка, вольер и характер. Когда журналистам разрешили познакомиться со служебными четвероногими, они все громко лаяли и бросались на клетки. Но к