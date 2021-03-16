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Социум

Собаки нашли сбежавших подростков в Уральске

Помимо того, что собаки в кинологическом центре департамента полиции ЗКО могут отыскать человека, они еще помогают раскрывать преступления и с легкостью находят наркотики у преступников, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 16 марта, сотрудники департамента полиции ЗКО рассказали, как живут и работают служебные собаки, сейчас их в кинологическом центре 24. Все они абсолютно разных возрастов и пород. У каждого служебного пса есть своя кличка, вольер и характер. Когда журналистам разрешили познакомиться со служебными четвероногими, они все громко лаяли и бросались на клетки. Но к
Кристина Кобина
Собаки нашли сбежавших подростков в Уральске
Помимо того, что собаки в кинологическом центре департамента полиции ЗКО могут отыскать человека, они еще помогают раскрывать преступления и с легкостью находят наркотики у преступников, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Двое сбежавших подростков нашли обученные собаки в ЗКО
Двое сбежавших подростков нашли обученные собаки в ЗКО
Сегодня, 16 марта, сотрудники департамента полиции ЗКО рассказали, как живут и работают служебные собаки, сейчас их в кинологическом центре 24. Все они абсолютно разных возрастов и пород. У каждого служебного пса есть своя кличка, вольер и характер. Когда журналистам разрешили познакомиться со служебными четвероногими, они все громко лаяли и бросались на клетки. Но к каждой собаке, должен быть индивидуальный подход, отмечают кинологи. Все собаки встретили гостей по-разному: кто-то показывал всю силу и мощь лая, кто-то наоборот пытался забиться в угол и лишь агрессивно выскакивал с рычанием, были и те, которые кружили по вольеру без устали. Но на первый взгляд, самыми игривыми казались лабрадоры, они то и дело пытались через клетку облизать проходящих мимо. И.о. начальника центра кинологической службы ДП ЗКО Есенжол Байбагысов отметил, что задачей кинологической службы является предотвращение преступлений, а также их раскрытие. - Сейчас у нас содержится более двух десятков служебно-розыскных собак. Большинство четвероногих - породы немецкая овчарка, также имеется бельгийская овчарка, лабрадор-ретривер и спаниели. Основные направления, по которым работают собаки: поиск человека по запаху следа, поиск наркотических средств и психотропных веществ, поиск взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также андрологическая идентификация, иными словами, сравнение запахов, которые способны держаться 10-15 лет. Такой способ помогает в расследовании преступления, который не удалось раскрыть по горячим следам. С места преступления специалисты извлекают запахи, и если вдруг появляется подозреваемый по данному делу, то мы проводим сравнение запахов с помощью собак, - рассказал Есенжол Байбагысов. И.о. начальника центра кинологической службы ДП ЗКО похвалился достижениями их четвероногих помощников. - В январе этого года наша собака по кличке Альба нашла наркотики у мужчины на рабочем месте. В декабре прошлого года примерно в 5.30 утра из детской деревни, расположенной в Зачаганске, сбежали двое подростков, наши кинологи с двумя псами буквально за пару часов нашли их по следам, - рассказывает Есенжол Байбагысов. - У каждой собаки есть свои предпочтения и при дрессировке они делятся, кто-то любит полакомиться, а есть игривые, которые радуются новому инвентарю при обучении. Кинологи отмечают, что собака пригодна для службы 8 лет. При этом дальше  рассматривают ее физическое состояние и подготовку, если она уже не пригодна, то их оправляют как сторожевых собак по распределению. А если все нормально, то их оставляют работать дальше. Стоит отметить, что самому взрослому псу по кличке Валет уже 10 лет, а самая  молодая собака Бима - ей чуть больше одного года. К слову, за каждой собакой закреплен индивидуальный кинолог, который проводит ежедневные тренировки и обучение. После знакомства с четвероногими кинологи продемонстрировали показательное выступление - задержание "преступника".
Двое сбежавших подростков нашли обученные собаки в ЗКО
Двое сбежавших подростков нашли обученные собаки в ЗКО
Двое сбежавших подростков нашли обученные собаки в ЗКО
Двое сбежавших подростков нашли обученные собаки в ЗКО
Двое сбежавших подростков нашли обученные собаки в ЗКО
Двое сбежавших подростков нашли обученные собаки в ЗКО
Двое сбежавших подростков нашли обученные собаки в ЗКО
Двое сбежавших подростков нашли обученные собаки в ЗКО
Двое сбежавших подростков нашли обученные собаки в ЗКО
Двое сбежавших подростков нашли обученные собаки в ЗКО
Двое сбежавших подростков нашли обученные собаки в ЗКО
Двое сбежавших подростков нашли обученные собаки в ЗКО
Двое сбежавших подростков нашли обученные собаки в ЗКО
Двое сбежавших подростков нашли обученные собаки в ЗКО
Двое сбежавших подростков нашли обученные собаки в ЗКО
Двое сбежавших подростков нашли обученные собаки в ЗКО
Двое сбежавших подростков нашли обученные собаки в ЗКО
Двое сбежавших подростков нашли обученные собаки в ЗКО
Двое сбежавших подростков нашли обученные собаки в ЗКО
Двое сбежавших подростков нашли обученные собаки в ЗКО
Двое сбежавших подростков нашли обученные собаки в ЗКО
Двое сбежавших подростков нашли обученные собаки в ЗКО
Двое сбежавших подростков нашли обученные собаки в ЗКО
Двое сбежавших подростков нашли обученные собаки в ЗКО
Двое сбежавших подростков нашли обученные собаки в ЗКО
Двое сбежавших подростков нашли обученные собаки в ЗКО
Двое сбежавших подростков нашли обученные собаки в ЗКО
Двое сбежавших подростков нашли обученные собаки в ЗКО
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
собаки Кинологи

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