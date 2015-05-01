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Шоу-бизнес

Собчак в рясе и с бородой обвинили в оскорблении чувств верующих

Между тем согласно букве закона, Ксении Собчак может грозить уголовная ответственность в виде лишения свободы сообщает ТопНьюс. Очередной шквал критики обрушился на 33-летнюю телеведущую Ксению Собчак, пишет Super.Ru. Поводом для многочисленных возмущений стала фотография в «Инстаграме», на которой девушка позирует в облачении церковнослужителя с накладной бородой. «Готовим с Красовским новый чудесный репортаж. Угадайте, о чем», - так прокомментировала скандальную публикацию Собчак. Отметим, что Собчак и ее друг Антон Красовский, прославившийся признанием в гомосексуализме в эфире одного из те
gorod
Собчак в рясе и с бородой обвинили в оскорблении чувств верующих
14112e66_1
14112e66_1
Между тем согласно букве закона, Ксении Собчак может грозить уголовная ответственность в виде лишения свободы сообщает ТопНьюс. Очередной шквал критики обрушился на 33-летнюю телеведущую Ксению Собчак, пишет Super.Ru. Поводом для многочисленных возмущений стала фотография в «Инстаграме», на которой девушка позирует в облачении церковнослужителя с накладной бородой. «Готовим с Красовским новый чудесный репортаж. Угадайте, о чем», - так прокомментировала скандальную публикацию Собчак. Отметим, что Собчак и ее друг Антон Красовский, прославившийся признанием в гомосексуализме в эфире одного из телеканалов, готовят репортаж, темой которого, согласно намекам Ксении, станет Русская православная церковь.
Собчак в рясе и с бородой вызвала скандал. Фото: Instagram
Собчак в рясе и с бородой вызвала скандал. Фото: Instagram
 Собчак в рясе и с бородой вызвала скандал. Фото: Instagram Тем временем блогеры уже оставили сотни комментариев с критикой в адрес Собчак за публикацию в наряде церковнослужителя: «Совсем спятила! Ничего святого. Ей что, клизма в голову ударила?» — негодуют подписчики телеведущей, намекая на недавний медицинский курс в Испании, который та прошла вместе с супругом. «Печальный опыт группы Pussy Riot ее ничему не учит?» — вопрошают блогеры. Между тем, согласно букве закона, Ксении может грозить уголовная ответственность в виде лишения свободы по статье 148 УК РФ «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих», напоминает издание.

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