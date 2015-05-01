Собчак в рясе и с бородой обвинили в оскорблении чувств верующих

Между тем согласно букве закона, Ксении Собчак может грозить уголовная ответственность в виде лишения свободы сообщает ТопНьюс. Очередной шквал критики обрушился на 33-летнюю телеведущую Ксению Собчак, пишет Super.Ru. Поводом для многочисленных возмущений стала фотография в «Инстаграме», на которой девушка позирует в облачении церковнослужителя с накладной бородой. «Готовим с Красовским новый чудесный репортаж. Угадайте, о чем», - так прокомментировала скандальную публикацию Собчак. Отметим, что Собчак и ее друг Антон Красовский, прославившийся признанием в гомосексуализме в эфире одного из те