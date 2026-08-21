Соблюдение законности: Генпрокуратура выступила с обращением накануне выборов в Курултай

В надзорном органе напомнили о правилах периода тишины и ограничениях на размещение материалов.

Генеральная прокуратура Казахстана обратилась к гражданам с призывом строго соблюдать законодательство в период подготовки и проведения выборов. О выявленных нарушениях и правовых требованиях сообщил заместитель генерального прокурора Ерлан Утегенов, передаёт пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

По данным ведомства, на этапе подготовки было зафиксировано восемь нарушений выборного законодательства, связанных с проведением незаконных опросов общественного мнения и агитацией в запрещённый период.

- К административной ответственности прокурорами в сокращенном порядке привлечены семь физических лиц и одно юридическое лицо. Все они признали свою вину, раскаялись и удалили свои незаконные публикации из онлайн-платформ, - отметил Утегенов.

В надзорном органе напомнили о правилах периода тишины и ограничениях на размещение материалов:

- Печатные агитационные материалы, ранее вывешенные вне помещений избирательных комиссий и помещений для голосования, могут сохраняться на прежних местах. Аналогично, агитационные материалы, ранее размещенные в сети Интернет, могут сохраняться на прежних местах. Вместе с тем, не допускается выведение ранее размещенных агитационных материалов на главные страницы интернет-ресурсов. Запрещается также осуществление фото- и (или) видеосъемки заполненного бюллетеня и его распространение в день голосования, - пояснил заместитель генпрокурора.

За несоблюдение правовых ограничений предусмотрены административные штрафы. Законодательство также запрещает публикацию результатов опросов общественного мнения и прогнозов перед голосованием и в день его проведения. Отдельно в ведомстве напомнили о правилах организации и проведения мирных собраний:

- За организацию и участие в мирных собраниях, проводимых в нарушение вышеуказанного установленного порядка, предусмотрена ответственность по статье 488 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях с мерой наказания вплоть до существенного срока ареста. Если же эти действия будут сопровождаться причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, то будет наступать уголовная ответственность, - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Ерлан Утегенов также обратил внимание на ответственность за распространение недостоверной информации и противоправного контента. Актуальные правовые разъяснения и официальные сообщения доступны на портале Генеральной прокуратуры РК.