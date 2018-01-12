Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя управления разъяснительной работы ДГД по ЗКО Жангабыла САГЫНОВА, в настоящий момент бюджетная система Казахстана состоит из 3 уровней: республиканский, областной и районный (городской). - Бюджет на уровне сельского округа внедряется в административных территориальных единицах с численностью населения свыше 2 тысячи человек, в ЗКО таких сельских округов насчитывается 45. С 2020 года такая система будет повсеместно, - пояснил Жангабыл САГЫНОВ. Стоит отметить, что источник бюджета сельских округов состоит из следующих налоговых поступлений: - индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источников выплаты; - налог на имущество физических лиц; - налог на транспорт с физических и юридических лиц; - земельный налог с физических и юридических лиц на земли населенных пунктов. - другие неналоговые платежи.