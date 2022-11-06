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Социум

Сократить время пребывания на открытом воздухе просят сегодня алматинцев

В мегаполисе прогнозируют неблагоприятные метеоусловия. Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным «Казгидромета», шестого ноября и ночью седьмого ноября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. Рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок. - Людям, страдающим хроническими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, необходи
Дана Рахметова
Сократить время пребывания на открытом воздухе просят сегодня алматинцев
В мегаполисе прогнозируют неблагоприятные метеоусловия.
Казахстан вернулся в «жёлтую» зону
Казахстан вернулся в «жёлтую» зону
Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным «Казгидромета», шестого ноября и ночью седьмого ноября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. Рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок.
- Людям, страдающим хроническими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты. Ограничьте физическую нагрузку на открытом воздухе, - говорится в прогнозе неблагоприятных метеоусловий.
К слову, в Алматы наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводится на 16 постах наблюдения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Алматы Воздух

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