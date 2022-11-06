Сократить время пребывания на открытом воздухе просят сегодня алматинцев

В мегаполисе прогнозируют неблагоприятные метеоусловия. Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным «Казгидромета», шестого ноября и ночью седьмого ноября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. Рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок. - Людям, страдающим хроническими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, необходи