Солдат сделал предложение своей девушке на военной присяге в Актау

Артур признался, что этот день стал одним из самых значимых в его жизни.

По информации lada.kz, 1 февраля, в воинской части № 6656 в Актау более 200 молодых солдат торжественно приняли военную присягу. На церемонии присутствовали родители, близкие, руководство воинской части.

Однако церемония закончилась неожиданным поворотом событий. Во время принятия присяги рядовой Артур Сарсенгалиев сделал предложение своей возлюбленной Гульназ.

Солдат пригласил девушку в центр плаца, опустился на одно колено и, глядя ей в глаза, попросил стать его спутницей жизни. Удивленная и взволнованная Гульназ, не скрывая эмоций, согласилась.

Артур признался, что этот день стал одним из самых значимых в его жизни.

Сегодня я принес присягу Родине, заверив свою верность стране. И в этот же день выбрал спутницу жизни. Я уверен, что мы с Гульназ будем счастливы вместе, — сказал солдат.

Поступок Артура Сарсенгалиева показал, что военная жизнь — это не только дисциплина и долг, но и настоящая искренность, смелость и любовь.

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