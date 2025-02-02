В Атырау трёхмесячному ребёнку провели операцию на мозг

Жизнь ребёнка была спасена, его состояние стабилизировалось.

В Атырауской областной детской больнице успешно провели срочную операцию трёхмесячному ребенку с врождённой гидроцефалией, передает AtyrauPress.

Нейрохирург Шодер Рахимулы Арипов провёл сложную операцию по ликворошунтированию. У малыша была диагностирована гидроцефалия — заболевание, при котором нарушается отток спинномозговой жидкости и повышается внутричерепное давление. Это может вызвать серьёзные проблемы в будущем. Ликворошунтирование помогает удалить лишнюю жидкость и восстановить её циркуляцию, что снижает давление на мозг и улучшает состояние пациента.

— Операция прошла успешно, и сейчас младенец находится в стабильном состоянии. Он уже выписан домой. Подобные вмешательства требуют высокой квалификации медицинских специалистов и современного оборудования. Успешное проведение операции стало ещё одним подтверждением профессионализма врачей областной детской больницы, — говориться в сообщении пресс-службы Управления здравоохранения области.

Жизнь ребёнка была спасена, его состояние стабилизировалось. Напомним, недавно врачи областного онкологического диспансера ЗКО удалили женщине гигантскую 9-килограммовую злокачественную опухоль матки.