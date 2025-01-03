Солнце, снег и небольшой дождь: погода на 4 января в ЗКО

По данным РГП "Казгидромет", 4 января в Западно-Казахстанской области ожидается солнечная погода с небольшими осадками в виде снега и дождя, днем 0 градусов, ночью +2. Ветер с порывами 18 метров в секунду.

В Атырауской области ожидается погода без осадков, днем +3 градуса, ночью до +5. Скорость ветра 9-14 метров в в секунду.

В Актюбинской области - облачно, 0 градусов днем и -2 градуса ночью.

В Мангистауской области синоптики прогнозируют солнечную погоду без осадков, +8 градуса днем, и до +10 градусов ночью.