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Спорт

Соревнования по танцам на колясках пройдут в Уральске

Сегодня, 17 июля, в Уральске стартовала паралимпиада, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Открытие прошло сегодня в 10.00 на стадионе имени П. Атояна. После церемонии открытия участники разъехались по спортивным залам для участия в том или ином виде спорта, а оставшиеся спортсмены участвовали в соревнованиях по легкой атлетике. Соревнования проходили по нескольким категориям - это забеги на различные дистанции, прыжки в длину, а в заездах приняли участие инвалиды-колясочники. - Я по возможности стараюсь участвовать в спортивных соревнованиях, - говорит колясочница Алма СЛАМБЕКОВА. - Па
gorod
Соревнования по танцам на колясках пройдут в Уральске
Сегодня, 17 июля, в Уральске стартовала паралимпиада, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
paralimpiada (3)
paralimpiada (3)
 Открытие прошло сегодня в 10.00 на стадионе имени П. Атояна. После церемонии открытия участники разъехались по спортивным залам для участия в том или ином виде спорта, а оставшиеся спортсмены участвовали в соревнованиях по легкой атлетике. Соревнования проходили по нескольким категориям - это забеги на различные дистанции, прыжки в длину, а в заездах приняли участие инвалиды-колясочники. - Я по возможности стараюсь участвовать в спортивных соревнованиях, - говорит колясочница Алма СЛАМБЕКОВА. - Паралимпиада - это хороший для нас шанс пообщаться с людьми, чтобы не сидеть, как говорится, в четырех стенах. Когда позволяет здоровье, я езжу на соревнования по области. Участники разделились на несколько категорий. Колясочники участвовали в заездах отдельно. Инвалид второй группы по зрению Бактылы САНКИБАЕВА приехала на соревнования из Сырымского района. - Сегодняшнее мероприятие проходит очень хорошо, - с восхищением рассказывает Бактылы САНКИБАЕВА. - Мы - люди с ограниченными возможностями - хотим, чтобы они проводились почаще. У нас в районе тоже бывают подобные соревнования, где участвуют слабовидящие, колясочники, а также спортсмены с нарушением опорно-двигательного аппарата. Я участвую в соревнованиях по легкой атлетике, а также испытываю себя в прыжках в длину. Мне больше 60 лет, но я еще бегаю! Судьей на соревнованиях по легкой атлетике была преподаватель по физической культуре СОШ №26 Екатерина АВДЕЕВА. - Сегодня на стадионе имени Атояна проходят соревнования по легкой атлетике, - пояснила Екатерина АВДЕЕВА. - Здесь выступают три категории - это инвалиды, имеющие проблемы со зрением, с нарушением опорно-двигательного аппарата и колясочники. Участники могут выступать в трех видах по выбору. Есть прыжки в длину, толкание ядра, метание копья, а также забеги на короткие и длинные дистанции. Приехали участники из 10 районов области. Настроение у всех хорошее, главное, я считаю, их нужно поддержать. Как стало известно, помимо легкой атлетики в городе проходят соревнования по тяжелой атлетике, настольному теннису, пауэрлифтингу, а также впервые в этом году пройдут соревнования по танцам на колясках.
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   nEVWGoif1XU Фото и видео Ербола АМАНШИНА
соревнования

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