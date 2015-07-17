Соревнования по танцам на колясках пройдут в Уральске

Сегодня, 17 июля, в Уральске стартовала паралимпиада, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Открытие прошло сегодня в 10.00 на стадионе имени П. Атояна. После церемонии открытия участники разъехались по спортивным залам для участия в том или ином виде спорта, а оставшиеся спортсмены участвовали в соревнованиях по легкой атлетике. Соревнования проходили по нескольким категориям - это забеги на различные дистанции, прыжки в длину, а в заездах приняли участие инвалиды-колясочники. - Я по возможности стараюсь участвовать в спортивных соревнованиях, - говорит колясочница Алма СЛАМБЕКОВА. - Па