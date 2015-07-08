Международный турнир по бадминтону начался в Уральске

На турнир прибыли участники из 20 стран мира, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 8 июля, в Уральске начался международный турнир по бадминтону среди мужчин и женщин, который собрал в нашем городе больше 120 участников из 20 стран мира. - Я играю в бадминтон уже 20 лет и я восьмикратная чемпионка Казахстана, абсолютная чемпионка Казахстана, - рассказала первая ракетка Казахстана Вероника СОРОКИНА. - Сейчас мы боремся за олимпийские лицензии. Побед на международном уровне у нас пока нет, есть 8 место среди сильнейших, но пока турниры на международном уровне мы не выигрывали. У