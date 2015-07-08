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Спорт

Международный турнир по бадминтону начался в Уральске

На турнир прибыли участники из 20 стран мира, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 8 июля, в Уральске начался международный турнир по бадминтону среди мужчин и женщин, который собрал в нашем городе больше 120 участников из 20 стран мира. - Я играю в бадминтон уже 20 лет и я восьмикратная чемпионка Казахстана, абсолютная чемпионка Казахстана, - рассказала первая ракетка Казахстана Вероника СОРОКИНА. - Сейчас мы боремся за олимпийские лицензии. Побед на международном уровне у нас пока нет, есть 8 место среди сильнейших, но пока турниры на международном уровне мы не выигрывали. У
Анэль Кайнеденова
Международный турнир по бадминтону начался в Уральске
На турнир прибыли участники из 20 стран мира, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
badminton (9)
badminton (9)
 Сегодня, 8 июля, в Уральске начался международный турнир по бадминтону среди мужчин и женщин, который собрал в нашем городе больше 120 участников из 20 стран мира. - Я играю в бадминтон уже 20 лет и я восьмикратная чемпионка Казахстана, абсолютная чемпионка Казахстана, - рассказала первая ракетка Казахстана Вероника СОРОКИНА. - Сейчас мы боремся за олимпийские лицензии. Побед на международном уровне у нас пока нет, есть 8 место среди сильнейших, но пока турниры на международном уровне мы не выигрывали. У нас все впереди. У Казахстана еще никогда не было лицензий на олимпийские игры по бадминтону. Мы пробовали пройти в прошлый отборочный цикл, но у нас не хватило финансирования, мы посетили всего 4 турнира, хотя нужно было посетить 20. Если на этот раз у нас получится посетить все запланированные турниры, то лицензия у Казахстана будет. Как признаются организаторы турнира, мероприятие такого уровня впервые проходит в Казахстане. До начала турнира в Уральск приехал судья международного уровня из Индии, который проверил место проведения и признал, что они подходят по своим условиям. - Раньше у нас не было международных официальных турниров, но, учитывая очень бурное развитие бадминтона в Западно-Казахстанском регионе федерации по бадминтону, комитет спорта принял решение провести этот турнир именно в Уральске. Здесь отличные условия, отличный зал, федерация в лице менеджера Аскара ОРМАНОВА вела большую работу со спонсорами, - рассказал государственный тренер РК по бадминтону Малик БЕЙСАЛИЕВ. - Я думаю, что этот турнир даст еще больший толчок для развития этого вида спорта. 20 стран, среди которых Россия, Узбекистан, Таджикистан, Бельгия, Болгария, Словакия, Шри-Ланка, ЮАР, Турция, Малайзия и другие, делегировали своих спортсменов. Такой большой интерес к турниру обусловлен тем, что здесь уже разыгрываются олимпийские очки. Система в бадминтоне такая, что участники играют в течение года - с мая 2015 года по май 2016 года и набирают очки, чем больше игр, тем больше очков, и затем отбор для участия в Олимпиаде. К слову, бадминтон - это один из азиатских видов спорта, который в некоторых странах Азии, например, Японии, Малайзии, является национальным видом спорта. Уже сегодня в первой игре в двух партиях победу одержал казахстанец 19-летний Хайтмурат КУЛМУРАТОВ из Шымкента. - Честно говоря, сам не ожидал, - улыбается Хайтмурат. - В бадминтон я пришел в 11 лет, когда к нам в школу пришел тренер, который рассказал, что есть такой вид спорта - бадминтон, и я пошел. Тогда игроков у нас не было. Сейчас игроков много, и Шымкент лидер по бадминтону. К слову, Хайтмурат уже успел побывать на играх в Малайзии, Китае, Индии и Европе. Сейчас его цель - выиграть лицензию на олимпиаду.
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Первая ракетка Казахстана Вероника СОРОКИНА
Первая ракетка Казахстана Вероника СОРОКИНА
 Первая ракетка Казахстана Вероника СОРОКИНА
Государственный тренер РК по бадминтону Малик БЕЙСАЛИЕВ
Государственный тренер РК по бадминтону Малик БЕЙСАЛИЕВ
 Государственный тренер РК по бадминтону Малик БЕЙСАЛИЕВ
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Международный турнир

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