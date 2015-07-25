Гроссмейстер Дармен Садвакасов сыграл в шахматы с уральцами

Сегодня, 25 июля, в Областном казахском драматическом театре прошел шахматный турнир, посвященный Международному дню шахмат. В этот день в Уральске провели сеанс одновременной игры международный гроссмейстер Дармен САДВАКАСОВ и чемпион мира среди юниоров Жанат САИН. Дармен САДВАКАСОВ рассказал, что очень рад побывать в Уральске, потому что эта земля богата талантами. - Здесь всегда была хорошая шахматная школа, - рассказал гроссмейстер. - Выходцами этих школ являются известные шахматисты Нуртас КАЖГАЛИЕВ. Совсем недавно золотую медаль завоевал Жанат САИН. Мы хотим, чтобы после сегодняшней игры