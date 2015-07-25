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Спорт

Гроссмейстер Дармен Садвакасов сыграл в шахматы с уральцами

Сегодня, 25 июля, в Областном казахском драматическом театре прошел шахматный турнир, посвященный Международному дню шахмат. В этот день в Уральске провели сеанс одновременной игры международный гроссмейстер Дармен САДВАКАСОВ и чемпион мира среди юниоров Жанат САИН. Дармен САДВАКАСОВ рассказал, что очень рад побывать в Уральске, потому что эта земля богата талантами. - Здесь всегда была хорошая шахматная школа, - рассказал гроссмейстер. - Выходцами этих школ являются известные шахматисты Нуртас КАЖГАЛИЕВ. Совсем недавно золотую медаль завоевал Жанат САИН. Мы хотим, чтобы после сегодняшней игры
Дана Рахметова
Гроссмейстер Дармен Садвакасов сыграл в шахматы с уральцами
Сегодня, 25 июля, в Областном казахском драматическом театре прошел шахматный турнир, посвященный Международному дню шахмат.
grossmeister (8)
grossmeister (8)
 В этот день в Уральске провели сеанс одновременной игры международный гроссмейстер Дармен САДВАКАСОВ и чемпион мира среди юниоров Жанат САИН. Дармен САДВАКАСОВ рассказал, что очень рад побывать в Уральске, потому что эта земля богата талантами. - Здесь всегда была хорошая шахматная школа, - рассказал гроссмейстер. - Выходцами этих школ являются известные шахматисты Нуртас КАЖГАЛИЕВ. Совсем недавно золотую медаль завоевал Жанат САИН. Мы хотим, чтобы после сегодняшней игры каждый участник понял, что все зависит только от него. Можно добиться всего, выйти на международный уровень. Для этого требуются только усилия. Участники игры были разделены на две команды по 10 человек. С одной командой играл Жанат САИН, с другой - Дармен САДВАКАСОВ. По результатам должна быть выбрана лучшая команда. Когда игра началась, было видно, что не все ходы даются мастерам легко, где-то они задумчиво стояли по несколько минут. Команда-победитель по окончанию игры получит кубок.
Гроссмейстер Дармен Садвакасов
Гроссмейстер Дармен Садвакасов
 Гроссмейстер Дармен Садвакасов
Чемпион мира среди юниоров Жанат Саин
Чемпион мира среди юниоров Жанат Саин
 Чемпион мира среди юниоров Жанат Саин
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 Фото Медета МЕДРЕСОВА
Шахматы

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